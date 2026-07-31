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Главная / Общество /

В Волгограде после атаки беспилотников ВСУ погибла женщина

Ведомости

При разборе завалов жилого дома в Волгограде после ночной атаки беспилотников спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сообщил в Max губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По уточненным данным главы региона, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА увеличилось с пяти до восьми человек.

«Из них двое в тяжелом состоянии», – добавил он.

До этого губернатор сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. В результате были повреждены многоквартирный и частный жилые дома в Волгограде, а также произошло возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ также сообщили, что после атаки беспилотника произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительным данным компании, пострадавших нет. После инцидента логистические цепочки были оперативно перестроены, а поставки и отгрузка заказов перенаправлены на другие объекты.

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