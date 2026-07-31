В Волгограде после атаки беспилотников ВСУ погибла женщина

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ также сообщили, что после атаки беспилотника произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительным данным компании, пострадавших нет. После инцидента логистические цепочки были оперативно перестроены, а поставки и отгрузка заказов перенаправлены на другие объекты.