В Волгограде после атаки беспилотников ВСУ погибла женщина
При разборе завалов жилого дома в Волгограде после ночной атаки беспилотников спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сообщил в Max губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По уточненным данным главы региона, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА увеличилось с пяти до восьми человек.
«Из них двое в тяжелом состоянии», – добавил он.
До этого губернатор сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. В результате были повреждены многоквартирный и частный жилые дома в Волгограде, а также произошло возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ также сообщили, что после атаки беспилотника произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительным данным компании, пострадавших нет. После инцидента логистические цепочки были оперативно перестроены, а поставки и отгрузка заказов перенаправлены на другие объекты.