Кувейт заявил о перехвате иранских дронов в своем воздушном пространстве

По данным кувейтских властей, атаки были квалифицированы как «иранская агрессия». Удары пришлись по правительственному объекту в северной части страны, а также по гражданским автомобилям. В заявлении военного ведомства уточняется, что жертв нет, но зафиксирован материальный ущерб, вызванный падением обломков.