Кувейт заявил о перехвате иранских дронов в своем воздушном пространстве
Вооруженные силы Кувейта перехватили беспилотные угрозы в воздушном пространстве страны, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя министерства обороны страны.
По данным кувейтских властей, атаки были квалифицированы как «иранская агрессия». Удары пришлись по правительственному объекту в северной части страны, а также по гражданским автомобилям. В заявлении военного ведомства уточняется, что жертв нет, но зафиксирован материальный ущерб, вызванный падением обломков.
31 июля IRIB сообщала о том, что иранские силы атаковали ангар истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования США на базе «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте.
США и Израиль рассматривали возможность проведения одной из наиболее масштабных операций против энергетической инфраструктуры Ирана, удары могут быть нанесены уже 1 и 2 августа.
Президент США Дональд Трамп 31 июля в Кэмп-Дэвиде заявил, что Иран находится в тяжелом положении, а также обвинил власти страны в нечестном поведении. По словам американского президента, сообщения о благополучной ситуации в Иране не соответствуют действительности.