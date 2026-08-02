Футболистка марокканского «Магреб Атлетик» погибла, пытаясь добраться до Сеуты

«Она не искала ни славы, ни приключений, а лишь лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по ту сторону границы», – говорится в заявлении клуба. В «Магреб Атлетик» ее попытку описали как стремление открыть «новую дверь» в будущее.