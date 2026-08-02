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Футболистка марокканского «Магреб Атлетик» погибла, пытаясь добраться до Сеуты

Ведомости

Футболистка из Марокко, 20-летняя Фатен Бен Амар Эль Азизи, выступавшая за клуб «Магреб Атлетик Тетуан», погибла при попытке добраться до Сеуты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Она не искала ни славы, ни приключений, а лишь лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по ту сторону границы», – говорится в заявлении клуба. В «Магреб Атлетик» ее попытку описали как стремление открыть «новую дверь» в будущее.

Футбольный клуб был основан 12 марта 1922 г. в Тетуане и выступает в первой лиге мужского чемпионата Марокко. Фатен играла за женскую команду MAT в региональном первенстве.

Испания направила войска на границу с Марокко после наплыва тысяч мигрантов

Политика / Международные новости

Как минимум 86 человек погибли при попытке добраться до Сеуты с марокканской стороны, сообщает радиостанция Cadena SER. Как пишет The Daily Telegraph, 30 июля в Сеуту направлялись 60 000 мигрантов. К вечеру 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко.

Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте.

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