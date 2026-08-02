Футболистка марокканского «Магреб Атлетик» погибла, пытаясь добраться до Сеуты
Футболистка из Марокко, 20-летняя Фатен Бен Амар Эль Азизи, выступавшая за клуб «Магреб Атлетик Тетуан», погибла при попытке добраться до Сеуты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Она не искала ни славы, ни приключений, а лишь лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по ту сторону границы», – говорится в заявлении клуба. В «Магреб Атлетик» ее попытку описали как стремление открыть «новую дверь» в будущее.
Футбольный клуб был основан 12 марта 1922 г. в Тетуане и выступает в первой лиге мужского чемпионата Марокко. Фатен играла за женскую команду MAT в региональном первенстве.
Как минимум 86 человек погибли при попытке добраться до Сеуты с марокканской стороны, сообщает радиостанция Cadena SER. Как пишет The Daily Telegraph, 30 июля в Сеуту направлялись 60 000 мигрантов. К вечеру 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко.
Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте.