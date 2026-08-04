WB оценивает сохранность товара после удара по складу в Красном Бору

Ночью 4 августа Ленобласть подверглась атаке беспилотников. Для ликвидации пожара на складе WB сформировали силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников. Также пострадал распределительный центр «Ленты», где произошло возгорание. Сейчас пожар потушен.