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WB оценивает сохранность товара после удара по складу в Красном Бору

Ведомости

Wildberries проводит оценку сохраненного товара после удара по складу в Красном Бору Ленинградской области. Об этом сообщили в представительстве маркетплейса.

«Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы», – говорится в сообщении.

Заявляется, что часть территории объекта не пострадала, сейчас ведется предварительная оценка сохраненного товара.

Ночью 4 августа Ленобласть подверглась атаке беспилотников. Для ликвидации пожара на складе WB сформировали силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников. Также пострадал распределительный центр «Ленты», где произошло возгорание. Сейчас пожар потушен.

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