WB оценивает сохранность товара после удара по складу в Красном Бору
Wildberries проводит оценку сохраненного товара после удара по складу в Красном Бору Ленинградской области. Об этом сообщили в представительстве маркетплейса.
«Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы», – говорится в сообщении.
Заявляется, что часть территории объекта не пострадала, сейчас ведется предварительная оценка сохраненного товара.
Ночью 4 августа Ленобласть подверглась атаке беспилотников. Для ликвидации пожара на складе WB сформировали силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников. Также пострадал распределительный центр «Ленты», где произошло возгорание. Сейчас пожар потушен.