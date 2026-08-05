Лихачев назвал смертельно опасной доставку смен на ЗАЭС из-за мин

3 августа в ЗАЭС сообщили, что из-за минирования дорог пострадали четыре сотрудника станции. Взрыв произошел на одном из заминированных участков, когда сотрудники ЗАЭС направлялись на работу. Пострадавшими оказались представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих диагностировали легкие травмы.