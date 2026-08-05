Лихачев назвал смертельно опасной доставку смен на ЗАЭС из-за мин
Минирование дорог в Энергодаре делает смертельно опасной доставку смены на Запорожскую АЭС, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, Киев четыре месяца назад начал массово минировать ведущие в город дороги. Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают основную трассу минами-«лепестками», что угрожает не только подвозу продуктов и работе санитарного транспорта, но и смене персонала станции.
Лихачев подчеркнул, что минирование не имеет военного значения и является попыткой «выдавить» жителей из Энергодара и нарушить работу АЭС. Персонал станции ежедневно преодолевает артобстрелы, минирование и атаки дронов, чтобы обеспечить безопасность ядерных установок.
Глава «Росатома» также напомнил, что в июле украинские военные убили главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова.
3 августа в ЗАЭС сообщили, что из-за минирования дорог пострадали четыре сотрудника станции. Взрыв произошел на одном из заминированных участков, когда сотрудники ЗАЭС направлялись на работу. Пострадавшими оказались представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих диагностировали легкие травмы.