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Лихачев назвал смертельно опасной доставку смен на ЗАЭС из-за мин

Ведомости

Минирование дорог в Энергодаре делает смертельно опасной доставку смены на Запорожскую АЭС, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, Киев четыре месяца назад начал массово минировать ведущие в город дороги. Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают основную трассу минами-«лепестками», что угрожает не только подвозу продуктов и работе санитарного транспорта, но и смене персонала станции.

Лихачев подчеркнул, что минирование не имеет военного значения и является попыткой «выдавить» жителей из Энергодара и нарушить работу АЭС. Персонал станции ежедневно преодолевает артобстрелы, минирование и атаки дронов, чтобы обеспечить безопасность ядерных установок.

Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно

Общество

Глава «Росатома» также напомнил, что в июле украинские военные убили главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева и его водителя  Дмитрия Филиппова.

«Вчера вечером пришла новость, что указом президента Александр Александрович посмертно награжден орденом Мужества, Дмитрий Борисович – медалью "За храбрость"», – сказал Лихачев, добавив, что «Росатом» помогает семьям погибших (цитата по «РИА Новости»).

3 августа в ЗАЭС сообщили, что из-за минирования дорог пострадали четыре сотрудника станции. Взрыв произошел на одном из заминированных участков, когда сотрудники ЗАЭС направлялись на работу. Пострадавшими оказались представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще у двоих диагностировали легкие травмы.

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