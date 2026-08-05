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ЦИК: число избирателей в РФ превысило 111 млн человек

Ведомости

Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля превысила 111 млн человек. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в своем Telegram-канале.

ЦИК уточнила, что в стране зарегистрировано 111 037 047 избирателей. За пределами России право голоса имеют более 1 816 504 граждан. Еще свыше 11 500 избирателей проживают в Байконуре.

Ранее стали известны места партий в бюллетенях на выборах депутатов Госдумы по итогам жеребьевки. Первая позиция досталась «Единой Россия», третья – ЛДПР, шестая – «Справедливой России», восьмая – КПРФ, а 11-я – «Новым людям».

30 июля ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 по спискам и 225 по округам.

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