ЦИК: число избирателей в РФ превысило 111 млн человек
Численность избирателей в России по состоянию на 1 июля превысила 111 млн человек. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в своем Telegram-канале.
ЦИК уточнила, что в стране зарегистрировано 111 037 047 избирателей. За пределами России право голоса имеют более 1 816 504 граждан. Еще свыше 11 500 избирателей проживают в Байконуре.
Ранее стали известны места партий в бюллетенях на выборах депутатов Госдумы по итогам жеребьевки. Первая позиция досталась «Единой Россия», третья – ЛДПР, шестая – «Справедливой России», восьмая – КПРФ, а 11-я – «Новым людям».
30 июля ЦИК зарегистрировала все 11 партий на выборы в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 по спискам и 225 по округам.