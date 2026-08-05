Путин: кто хочет участвовать в выборах, идут на это вопреки угрозам

«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – отметил глава государства. «Зато убивают наших детей. Вот это они могут», – ответила Памфилова главе государства,