Путин: кто хочет участвовать в выборах, идут на это вопреки угрозам
Угрозы безопасности не способны помешать проведению выборов, если есть реальное стремление участвовать в демократических процедурах, а не искать причин для их избегания. Об этом на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой заявил президент России Владимир Путин.
«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – отметил глава государства. «Зато убивают наших детей. Вот это они могут», – ответила Памфилова главе государства,
Также председатель ЦИК подтвердила полную готовность избирательной системы страны к проведению голосования даже в условиях сохраняющихся угроз безопасности и попыток дестабилизации.
Ранее по итогам жеребьевки определились номера партий в избирательных бюллетенях на выборах в Госдуму. «Единая Россия» получила первую позицию, ЛДПР – третью, «Справедливая Россия» – шестую, КПРФ – восьмую, а «Новые люди» – 11-ю.
30 июля ЦИК завершила регистрацию всех 11 политических партий, допущенных к участию в выборах. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. В результате будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, 225 – по одномандатным округам.