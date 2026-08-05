Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, на которой обсудил подготовку к выборам депутатов Госдумы.
Глава государства заявил, что подготовка к единому дню голосования идет полным ходом. По его словам, в этот день по всей стране состоится около 2200 избирательных кампаний различного уровня. Путин также выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
Памфилова, в свою очередь, отметила, что нынешняя избирательная кампания проходит «в экстремальной ситуации». По ее словам, ЦИК принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности проведения голосования.
Председатель комиссии также заявила, что не исключает попыток атак на информационные ресурсы ЦИК. По ее словам, комиссия рассчитывает быть готовой к отражению подобных угроз.
Памфилова в интервью «Ведомостям» заявила, что Путин не стал искать оснований для переноса выборов в Госдуму и назначил их в сроки, предусмотренные законодательством. По словам Памфиловой, проведение выборов в текущих условиях является сложной, но необходимой задачей.