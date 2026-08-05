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Путин обсудил с Памфиловой подготовку к выборам в Госдуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, на которой обсудил подготовку к выборам депутатов Госдумы.

Глава государства заявил, что подготовка к единому дню голосования идет полным ходом. По его словам, в этот день по всей стране состоится около 2200 избирательных кампаний различного уровня. Путин также выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что нынешняя избирательная кампания проходит «в экстремальной ситуации». По ее словам, ЦИК принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности проведения голосования.

«Сейчас все тайное моментально становится явным»

Политика / Интервью

Председатель комиссии также заявила, что не исключает попыток атак на информационные ресурсы ЦИК. По ее словам, комиссия рассчитывает быть готовой к отражению подобных угроз.

Памфилова в интервью «Ведомостям» заявила, что Путин не стал искать оснований для переноса выборов в Госдуму и назначил их в сроки, предусмотренные законодательством. По словам Памфиловой, проведение выборов в текущих условиях является сложной, но необходимой задачей.

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