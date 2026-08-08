Сенат США утвердил бывшего адвоката Трампа Тодда Бланша на пост генпрокурора

Бланш занимал пост исполняющего обязанности главы минюста с апреля. Его назначение проходило на фоне критики со стороны законодателей, которые указывали на политизацию ведомства при Трампе. Особое недовольство вызвала спорная сделка, заключенная Бланшем весной для урегулирования иска президента к налоговой службе. Она предусматривала создание фонда выплат на $1,8 млрд для лиц, заявляющих о политических преследованиях. Под давлением конгресса Бланш позднее отказался от этой идеи.