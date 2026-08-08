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Сенат США утвердил бывшего адвоката Трампа Тодда Бланша на пост генпрокурора

Ася Султанова

Сенат США с минимальным перевесом проголосовал за утверждение Тодда Бланша на посту генерального прокурора, пишет The Washington Post. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа возглавил министерство юстиции, несмотря на сопротивление со стороны республиканцев, что ставило его назначение под сомнение.

За Бланша высказались 50 сенаторов, против – 49. Голосование прошло непосредственно перед уходом сената на пятинедельные каникулы.

Бланш занимал пост исполняющего обязанности главы минюста с апреля. Его назначение проходило на фоне критики со стороны законодателей, которые указывали на политизацию ведомства при Трампе. Особое недовольство вызвала спорная сделка, заключенная Бланшем весной для урегулирования иска президента к налоговой службе. Она предусматривала создание фонда выплат на $1,8 млрд для лиц, заявляющих о политических преследованиях. Под давлением конгресса Бланш позднее отказался от этой идеи.

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Сторонники Бланша в сенате отмечают его опыт федерального прокурора и партнера в крупной юридической фирме, а также доверительные отношения с президентом. По их мнению, это позволит ему эффективно руководить ведомством и сдерживать спорные решения главы государства. Однако демократы и ряд республиканцев выражают сомнение, что Бланш сможет противостоять давлению Белого дома.

Предыдущего генпрокурора страны Пэм Бонди Трамп уволил с поста в апреле. Бонди также была одним из адвокатов Трампа во время первого импичмента, а после возглавила юридическое подразделение в America First Policy Institute. Генпрокурором США она стала 5 февраля 2025 г.

По информации источников The New York Times, Трамп был недоволен Бонди по нескольким пунктам, включая ее действия в отношении дела финансиста Джеффри Эпштейна. По мнению президента США, генпрокурор недостаточно способствовала расследованию дела и привлечению к ответственности его политических оппонентов.

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