Партия «Тиса» выдвинула экс-главу Верховного суда в президенты Венгрии

18 июля Мадьяр заявил, что в новой конституции Венгрии, которую разработают в течение года, могут закрепить возрастной ценз на выборах на уровне 16 лет. Мадьяр также выразил уверенность, что большая часть молодых людей в возрасте до 18 лет хорошо подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений.