Партия «Тиса» выдвинула экс-главу Верховного суда в президенты Венгрии
Правящая венгерская партия «Тиса» предложила кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети Facebook
Решение было принято депутатами фракции на тайном голосовании.
Глава правительства пояснил, что партия проводила предварительный отбор кандидатов на основе предложений, поступивших от граждан. По его словам, за последние недели «Тиса» получила десятки вариантов кандидатур, после чего руководство сократило список до десяти претендентов, затем до трех, и только после этого вопрос был вынесен на голосование парламентской фракции.
Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 г. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До работы в национальной судебной системе Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге. В период с 2012 по 2020 г. он занимал пост председателя судебной коллегии Курии – высшего судебного органа Венгрии, созданного после реформы Верховного суда.
18 июля Мадьяр заявил, что в новой конституции Венгрии, которую разработают в течение года, могут закрепить возрастной ценз на выборах на уровне 16 лет. Мадьяр также выразил уверенность, что большая часть молодых людей в возрасте до 18 лет хорошо подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений.
1 июня Bloomberg писал, что Мадьяр намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. 5 июля Шуйок заявил, что не намерен покидать пост по требованию Мадьяра, и назвал правительственную поправку к конституции, предусматривающую его отстранение, не соответствующей принципу верховенства права.