Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Партия «Тиса» выдвинула экс-главу Верховного суда в президенты Венгрии

Ведомости

Правящая венгерская партия «Тиса» предложила кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Решение было принято депутатами фракции на тайном голосовании.

Глава правительства пояснил, что партия проводила предварительный отбор кандидатов на основе предложений, поступивших от граждан. По его словам, за последние недели «Тиса» получила десятки вариантов кандидатур, после чего руководство сократило список до десяти претендентов, затем до трех, и только после этого вопрос был вынесен на голосование парламентской фракции.

Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 г. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До работы в национальной судебной системе Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге. В период с 2012 по 2020 г. он занимал пост председателя судебной коллегии Курии – высшего судебного органа Венгрии, созданного после реформы Верховного суда.

18 июля Мадьяр заявил, что в новой конституции Венгрии, которую разработают в течение года, могут закрепить возрастной ценз на выборах на уровне 16 лет. Мадьяр также выразил уверенность, что большая часть молодых людей в возрасте до 18 лет хорошо подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений.

1 июня Bloomberg писал, что Мадьяр намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. 5 июля Шуйок заявил, что не намерен покидать пост по требованию Мадьяра, и назвал правительственную поправку к конституции, предусматривающую его отстранение, не соответствующей принципу верховенства права. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте