Бывший глава Верховного суда Венгрии принял предложение стать президентом страны
Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака согласился стать кандидатом на пост президента страны от правящей партии «Тиса». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети Facebook
«Господин председатель принял это предложение, руководствуясь стремлением служить нации, и готов работать ради единства венгерского народа и демократической, европейской Венгрии», – написал Мадьяр.
8 августа Мадьяр сообщил, что правящая венгерская партия «Тиса» предложила кандидатуру Баки на пост президента страны. Решение было принято депутатами фракции на тайном голосовании. Он пояснил, что партия проводила предварительный отбор кандидатов на основе предложений, поступивших от граждан. По словам венгерского премьера, за последние недели «Тиса» получила десятки вариантов кандидатур, после чего руководство сократило список до десяти претендентов, затем до трех, и только после этого вопрос был вынесен на голосование парламентской фракции.
1 июня Bloomberg писал, что Мадьяр намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. 5 июля Шуйок заявил, что не намерен покидать пост по требованию Мадьяра, и назвал правительственную поправку к конституции, предусматривающую его отстранение, не соответствующей принципу верховенства права.
18 июля Шуйок все же подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности.