Бывший глава Верховного суда Венгрии принял предложение стать президентом страны

8 августа Мадьяр сообщил, что правящая венгерская партия «Тиса» предложила кандидатуру Баки на пост президента страны. Решение было принято депутатами фракции на тайном голосовании. Он пояснил, что партия проводила предварительный отбор кандидатов на основе предложений, поступивших от граждан. По словам венгерского премьера, за последние недели «Тиса» получила десятки вариантов кандидатур, после чего руководство сократило список до десяти претендентов, затем до трех, и только после этого вопрос был вынесен на голосование парламентской фракции.