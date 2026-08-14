В Днепропетровске снесут памятник генералу Маргелову

Маргелов родился в 1908 г. в Екатеринославе (сейчас Днепр). В 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, обороне Ленинграда и боях под Сталинградом, а также в освобождении Украины и ряда европейских стран в годы Великой Отечественной войны. С 1954 по 1979 г. Маргелов с перерывом руководил Воздушно-десантными войсками СССР. За время службы он получил звание генерала армии и стал одной из наиболее известных фигур в истории советских ВДВ. Генерал умер в 1990 г.