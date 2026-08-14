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В Днепропетровске снесут памятник генералу Маргелову

Ведомости

Городской совет Днепропетровска разрешил коммунальному предприятию демонтировать памятник советскому генералу Василию Маргелову. Постановление опубликовано на официальном сайте городского совета и утверждено 11 августа, передает издание «Страна.ua».

Согласно документу, коммунальному предприятию «Днепровский электротранспорт» предоставлено разрешение на демонтаж. Постановление вступает в силу с момента публикации. В документе не уточняются сроки проведения работ и дальнейшая судьба монумента.

Маргелов родился в 1908 г. в Екатеринославе (сейчас Днепр). В 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, обороне Ленинграда и боях под Сталинградом, а также в освобождении Украины и ряда европейских стран в годы Великой Отечественной войны. С 1954 по 1979 г. Маргелов с перерывом руководил Воздушно-десантными войсками СССР. За время службы он получил звание генерала армии и стал одной из наиболее известных фигур в истории советских ВДВ. Генерал умер в 1990 г.

Невечная память: как исчезали монументы героям ВОВ
В октябре 2024 г. в поселке Тепличный (Хакасия) снесли памятник героям Великой Отечественной войны «Вечная слава». Инцидент произошел во время реставрации. В итоге в Тепличном построили новый монумент, который, правда, мало напоминает прежний.
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В октябре 2024 г. в поселке Тепличный (Хакасия) снесли памятник героям Великой Отечественной войны «Вечная слава». Инцидент произошел во время реставрации. В итоге в Тепличном построили новый монумент, который, правда, мало напоминает прежний. / Яндекс

31 июля в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Снос был инициативой Института национальной памяти Польши (IPN). Некоторые жители страны высказались против действий правительства. 4 августа посольство России в Польше направило властям страны ноту протеста из-за сноса памятника. В этот же день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника.

17 июля Россия выдвинула протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника нарушением норм гуманитарного права.

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