В Днепропетровске снесут памятник генералу Маргелову
Городской совет Днепропетровска разрешил коммунальному предприятию демонтировать памятник советскому генералу Василию Маргелову. Постановление опубликовано на официальном сайте городского совета и утверждено 11 августа, передает издание «Страна.ua».
Согласно документу, коммунальному предприятию «Днепровский электротранспорт» предоставлено разрешение на демонтаж. Постановление вступает в силу с момента публикации. В документе не уточняются сроки проведения работ и дальнейшая судьба монумента.
Маргелов родился в 1908 г. в Екатеринославе (сейчас Днепр). В 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, обороне Ленинграда и боях под Сталинградом, а также в освобождении Украины и ряда европейских стран в годы Великой Отечественной войны. С 1954 по 1979 г. Маргелов с перерывом руководил Воздушно-десантными войсками СССР. За время службы он получил звание генерала армии и стал одной из наиболее известных фигур в истории советских ВДВ. Генерал умер в 1990 г.
31 июля в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Снос был инициативой Института национальной памяти Польши (IPN). Некоторые жители страны высказались против действий правительства. 4 августа посольство России в Польше направило властям страны ноту протеста из-за сноса памятника. В этот же день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника.
17 июля Россия выдвинула протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника нарушением норм гуманитарного права.