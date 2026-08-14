Посол США: Америка признает Курилы японской территорией
США признают суверенитет Японии над Курильскими островами. Об этом сообщил посол США в Японии Джордж Гласс в соцсети Х.
«Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника и в признании суверенитета Японии над Северными территориями», – говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул, что «пока американо-японский альянс стремится к процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», США выступают против любых действий, подрывающих стабильность в регионе.
13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп (Южные Курилы). Дипломат отметил, что демарш японского правительства является необоснованным.
В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что так называемые Северные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Правительство Японии заявило, что примет ответные меры. Речь идет, в частности, об ужесточении санкций против России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что высказывания Такаити являются неприемлемыми. Она напомнила, что остров Итуруп официально является территорией России.