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Посол США: Америка признает Курилы японской территорией

Ведомости

США признают суверенитет Японии над Курильскими островами. Об этом сообщил посол США в Японии Джордж Гласс в соцсети Х.

«Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника и в признании суверенитета Японии над Северными территориями», – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что «пока американо-японский альянс стремится к процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», США выступают против любых действий, подрывающих стабильность в регионе.

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Переговоры о мире: как Горбачев обсуждал с японцами Курилы

Политика / Фото

13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп (Южные Курилы). Дипломат отметил, что демарш японского правительства является необоснованным.

В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что так называемые Северные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Правительство Японии заявило, что примет ответные меры. Речь идет, в частности, об ужесточении санкций против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что высказывания Такаити являются неприемлемыми. Она напомнила, что остров Итуруп официально является территорией России.

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