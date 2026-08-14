Посол США: Америка признает Курилы японской территорией

В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что так называемые Северные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Правительство Японии заявило, что примет ответные меры. Речь идет, в частности, об ужесточении санкций против России.