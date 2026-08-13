Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI839,05-3,95%RGBI114,69-0,75%CNY Бирж.12,451+1,24%IMOEX2 232,14-3,01%RGBITR773,86-0,7%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова назвала неприемлемой реакцию Японии на визит Путина на Итуруп

Остров официально является территорией РФ, подчеркнула дипломат
Ведомости

Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп являются неприемлемыми. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что остров Итуруп и Курильские острова официально являются территорией РФ. Потому заявления Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги вызывают крайнее возмущение, отметила она.

«Самая одиозная и опасная составляющая "посланий" Санаэ Такаити и Тосимицу Мотэги для всех соседних с Японией стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом – это реваншизм, которым пронизаны данные заявления», – подчеркнула Захарова.

13 августа МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным курильского острова Итуруп. Япония считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. Токио считает, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Япония также вызвала российского посла в связи с визитом Путина.

Как прошел первый визит Владимира Путина на Курилы
13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей».
1  / 8

13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей». / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

На этом фоне зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова были и навсегда останутся в составе российской территории. Посол России в Японии Николай Ноздрев после того, как глава японского МИДа Мотэги заявил протест, в ответ назвал демарш необоснованным и сказал, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.

Российский лидер совершил рабочую поездку на курильский остров Итуруп. Путин в ходе визита осмотрел рыбоперерабатывающий завод «Ясный». 

Читайте также:Путин посетил Сахалин и Курилы: главное
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь