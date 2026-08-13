Захарова назвала неприемлемой реакцию Японии на визит Путина на Итуруп

1 / 8

13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей». / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС