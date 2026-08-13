Захарова назвала неприемлемой реакцию Японии на визит Путина на Итуруп

Захарова назвала неприемлемой реакцию Японии на визит Путина на ИтурупОстров официально является территорией РФ, подчеркнула дипломат
Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп являются неприемлемыми. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что остров Итуруп и Курильские острова официально являются территорией РФ. Потому заявления Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги вызывают крайнее возмущение, отметила она.
«Самая одиозная и опасная составляющая "посланий" Санаэ Такаити и Тосимицу Мотэги для всех соседних с Японией стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом – это реваншизм, которым пронизаны данные заявления», – подчеркнула Захарова.
13 августа МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным курильского острова Итуруп. Япония считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. Токио считает, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Япония также вызвала российского посла в связи с визитом Путина.
На этом фоне зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова были и навсегда останутся в составе российской территории. Посол России в Японии Николай Ноздрев после того, как глава японского МИДа Мотэги заявил протест, в ответ назвал демарш необоснованным и сказал, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.
Российский лидер совершил рабочую поездку на курильский остров Итуруп. Путин в ходе визита осмотрел рыбоперерабатывающий завод «Ясный».