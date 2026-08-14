США требуют от союзников отчитаться о лояльности Трампу

Президент США весной 2026 г. анонсировал дальнейшее сокращение военного присутствия США в Европе. Он говорил, что эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии. Вместе с тем действующее законодательство США ограничивает сокращение численности войск в Европе ниже 76 000 человек без дополнительного обоснования.