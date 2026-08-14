США требуют от союзников отчитаться о лояльности Трампу
Вашингтон потребовал от союзников по НАТО отчитаться о лояльности политике президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомившиеся с документом.
Союзников просят ответить на вопрос, оказывали ли они публичную поддержку внешней политике США, а также сообщить об ограничениях на использование американских военных баз и закупках у оборонных подрядчиков Вашингтона.
Как заявили собеседники агентства, страны НАТО восприняли такую анкету как попытку принудить их к идеологическому единообразию в обмен на американскую защиту.
В июне Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО. Он заявил, что союзники не оказали Вашингтону поддержку в ходе войны с Ираном.
Президент США весной 2026 г. анонсировал дальнейшее сокращение военного присутствия США в Европе. Он говорил, что эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии. Вместе с тем действующее законодательство США ограничивает сокращение численности войск в Европе ниже 76 000 человек без дополнительного обоснования.