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Генсек ОДКБ заявил, что считает Армению союзником

Ведомости

Государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают рассматривать Армению как союзника. Об этом «РИА Новости» сообщил генсек объединения Таалатбек Масадыков.

Он подчеркнул, что Армения изначально была активным членом организации и вносила значимый вклад в ее развитие. По его словам, страны ОДКБ многократно подтверждали, что открыты к диалогу с Арменией по всем аспектам ее возвращения к полноценной работе в рамках организации.

23 февраля 2024 г. Армения приостановила участие в ОДКБ. Причиной, по заявлению Еревана, стала неадекватная реакция организации и России на пограничные столкновения с Азербайджаном в 2022 г. и события в Карабахе в 2023 г., после которых Азербайджан взял регион под свой контроль.

Что такое ОДКБ и зачем она существует

Политика / Международные отношения

Замглавы МИДа Михаил Галузин сообщил, что лишение Армении права голоса в ОДКБ могут обсудить на саммите организации 11 ноября.

10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Армении перед организацией образовалась задолженность, копившаяся более двух лет.

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