Генсек ОДКБ заявил, что считает Армению союзником

Он подчеркнул, что Армения изначально была активным членом организации и вносила значимый вклад в ее развитие. По его словам, страны ОДКБ многократно подтверждали, что открыты к диалогу с Арменией по всем аспектам ее возвращения к полноценной работе в рамках организации.