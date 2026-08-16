МИД Катара опроверг сообщения о пленении трех иранских пилотов

По словам аль-Ансари, в связи с произошедшим катарские власти предприняли меры для защиты территории страны, после чего направили поисковые группы для обнаружения останков. Дипломат сообщил, что Катар связался с Ираном для координации передачи останков одного из пилотов. Иранским представителям также предлагали посетить Катар в апреле для получения информации об инциденте, однако ответа на приглашение не последовало.