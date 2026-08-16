МИД Катара опроверг сообщения о пленении трех иранских пилотов
Власти Катара отвергли утверждения о том, что трое иранских пилотов были захвачены в плен на территории страны, заявил представитель МИД Маджид аль-Ансари в X.
«Мы категорически отрицаем заявления, которые делаются относительно удержания иранских пилотов», – заявил дипломат. Он добавил, что Доха удивлена появлением таких сообщений на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию.
По словам аль-Ансари, в связи с произошедшим катарские власти предприняли меры для защиты территории страны, после чего направили поисковые группы для обнаружения останков. Дипломат сообщил, что Катар связался с Ираном для координации передачи останков одного из пилотов. Иранским представителям также предлагали посетить Катар в апреле для получения информации об инциденте, однако ответа на приглашение не последовало.
15 августа командир Генштаба иранской армии Мохаммад Багерзаде обратился в Международный красный крест (МКК) с просьбой помочь в поисках трех пилотов истребителей Су-24, пропавших без вести в начале марта. Тегеран утверждает, что они находятся в плену у Катара, где их права в соответствии с Женевской конвенцией не соблюдаются.
11 августа The Wall Street Journal (WSJ) писал, что Иран нанес США ущерб в $13 млрд ответными ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. С начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. В Катаре серьезный ущерб получил Объединенный центр воздушных операций США, а в Саудовской Аравии были ранены американские солдаты и повреждены самолеты.
4 августа глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. В ходе беседы главы министерств обсудили ключевые направления дальнейшего развития российско-катарских отношений, а также обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и возвращения к процессу мирного урегулирования конфликта на основе «Исламабадского меморандума», подписанного 17 июня.