Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

3 августа Трамп сообщил, что США вновь начнут переговоры с Ираном. Однако в тот же день он назвал руководство Ирана «невероятно двуличным» из-за его публичных заявлений об отсутствии переговоров с Вашингтоном. При этом американский лидер настаивает, что инициатором переговоров был Тегеран.