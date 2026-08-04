Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. В ходе беседы главы министерств обсудили ключевые направления дальнейшего развития российско-катарских отношений.
«Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия», – сказано в сообщении на сайте МИД РФ.
В ходе беседы Лавров и Аль Тани обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и возвращения к процессу мирного урегулирования конфликта на основе «Исламабадского меморандума», подписанного 17 июня.
18 июня Иран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. В документе были зафиксированы соглашения, касающиеся возобновления судоходства через Ормузский пролив, смягчения части финансовых ограничений в отношении Ирана, и обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе. Меморандум должны были подписать в Швейцарии.
Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном не состоялись. После этого стороны возобновили взаимные удары.
1 августа Трамп заявил, что США отменяют планируемую атаку на Иран. Он сослался на прогресс в переговорах.