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Главная / Политика /

Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. В ходе беседы главы министерств обсудили ключевые направления дальнейшего развития российско-катарских отношений.

«Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия», – сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

В ходе беседы Лавров и Аль Тани обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и возвращения к процессу мирного урегулирования конфликта на основе «Исламабадского меморандума», подписанного 17 июня.

18 июня Иран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. В документе были зафиксированы соглашения, касающиеся возобновления судоходства через Ормузский пролив, смягчения части финансовых ограничений в отношении Ирана, и обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе. Меморандум должны были подписать в Швейцарии.

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном не состоялись. После этого стороны возобновили взаимные удары.

1 августа Трамп заявил, что США отменяют планируемую атаку на Иран. Он сослался на прогресс в переговорах.

3 августа Трамп сообщил, что США вновь начнут переговоры с Ираном. Однако в тот же день он назвал руководство Ирана «невероятно двуличным» из-за его публичных заявлений об отсутствии переговоров с Вашингтоном. При этом американский лидер настаивает, что инициатором переговоров был Тегеран.

 

 

 

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