Таиланд заявил о намерении нарастить оборот торговли с Россией

Как отметил вице-премьер Таиланда, на встрече лидеров стран в Казани на саммите Россия – АСЕАН стороны признали, что нынешний объем торговли в $1,7 млрд не соответствует реальному потенциалу двух стран. Он также выразил мнение, что необходимо проводить больше встреч и контактов на высоком уровне между двумя странами, а также устранять существующие препятствия для торговли. По словам Пхуангкеткеу, стороны уже рассмотрели некоторые из этих барьеров и нашли способы их преодоления, чтобы обеспечить частному сектору максимально благоприятные условия.