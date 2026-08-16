Таиланд заявил о намерении нарастить оборот торговли с Россией
Таиланд рассчитывает на расширение торговых отношений с Россией, считая текущий товарооборот между странами в $1,7 млрд как недостаточный. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.
Как отметил вице-премьер Таиланда, на встрече лидеров стран в Казани на саммите Россия – АСЕАН стороны признали, что нынешний объем торговли в $1,7 млрд не соответствует реальному потенциалу двух стран. Он также выразил мнение, что необходимо проводить больше встреч и контактов на высоком уровне между двумя странами, а также устранять существующие препятствия для торговли. По словам Пхуангкеткеу, стороны уже рассмотрели некоторые из этих барьеров и нашли способы их преодоления, чтобы обеспечить частному сектору максимально благоприятные условия.
Вице-премьер добавил, что Россия и Таиланд договорились проводить заседания комиссии по двустороннему сотрудничеству ежегодно, тогда как ранее встречи не проводились три года. Он выразил уверенность в том, что частный сектор также будет организовывать свои встречи и благодаря этому товарооборот между странами будет довольно быстро расширяться.
В июне исполнительный директор Российско-таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита Россия – АСЕАН заявил, что Россия и Таиланд рассматривают переход к более широкому использованию национальных валют во взаимной торговле и работают над упрощением финансовых расчетов между странами. Отдельное внимание, по его словам, уделяется вопросам логистики. В частности, Россия и Таиланд продолжают работу над организацией прямого контейнерного сообщения между Новороссийском и Бангкоком.
18 июня президент России Владимир Путин по итогам саммита заявил, что РФ и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны переходить на национальные валюты во взаимной торговле. Саммит Россия – АСЕАН проходил в Казани 17–18 июня и был посвящен 35-летию отношений России с ассоциацией. В мероприятии участвовали делегации всех 11 государств объединения: Брунея, Вьетнама, Восточного Тимора, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.