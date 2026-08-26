Журналиста FAZ заочно арестовали после вопроса об убийстве русских

20 августа сообщалось, что МВД России объявило Мартенса в розыск. Поводом для разбирательства стал вопрос журналиста на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича, которая состоялась 8 августа. Мартенс спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». После этого FAZ публично дистанцировалась от высказывания своего корреспондента, заявив, что не поддерживает его позицию.