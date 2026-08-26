Журналиста FAZ заочно арестовали после вопроса об убийстве русских
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщил «РИА Новости» участник процесса.
Уголовное дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 2 ст. 282 УК. По ней грозит до шести лет лишения свободы.
20 августа сообщалось, что МВД России объявило Мартенса в розыск. Поводом для разбирательства стал вопрос журналиста на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича, которая состоялась 8 августа. Мартенс спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». После этого FAZ публично дистанцировалась от высказывания своего корреспондента, заявив, что не поддерживает его позицию.
14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы услышать реакцию Сербии на слова немецкого журналиста. 18 августа посольство России в Германии призвало прокуратуру Берлина дать правовую оценку высказыванию Мартенса. В диппредставительстве заявили, что его слова носили намеренный и осознанный характер, а сам журналист не принес извинений.