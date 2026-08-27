Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали
Антикоррупционный суд Армении постановил заключить под стражу бывшего президента страны и главу оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна Об этом заявила пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян, передает News.am.
Суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и назначил арест сроком на два месяца.
25 августа Кочаряна и его старшего сына Седрака задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере во время его президентства и после ухода с поста главы государства. Комитет также сообщил о задержании еще четырех человек. По данным ведомства, следствие получило сведения о том, что Кочарян по предварительному сговору с близкими ему лицами и с использованием служебного положения выводил из государственной собственности ряд ценных объектов и приобретал их по ценам существенно ниже рыночных.
По версии генпрокуратуры, в одном из трех эпизодов экс-президент фактически получил 56 объектов недвижимости общей стоимостью около 2,6 млрд драмов (604,5 млн руб). Следствие связывает этот эпизод с передачей частной компании земельных участков в Ереване. Как утверждает прокуратура, после завершения строительных работ в период с 2011 по 2017 г. Кочаряну фактически были переданы находившиеся там объекты недвижимости.
Еще один эпизод касается компании «Тойота Ереван». По версии прокуратуры, на имя сына Кочаряна были оформлены 30% компании в качестве взятки за содействие в ее деятельности. Следствие считает, что взамен экс-президент обеспечил возможность приобретения компанией государственной земли по стоимости существенно ниже рыночной.