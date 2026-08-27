Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали

25 августа Кочаряна и его старшего сына Седрака задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере во время его президентства и после ухода с поста главы государства. Комитет также сообщил о задержании еще четырех человек. По данным ведомства, следствие получило сведения о том, что Кочарян по предварительному сговору с близкими ему лицами и с использованием служебного положения выводил из государственной собственности ряд ценных объектов и приобретал их по ценам существенно ниже рыночных.