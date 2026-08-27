Россия и Индия обсуждают введение группового безвиза

«У Индии нет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой страной, с которой такой режим будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящее время безвизовый въезд в Индию разрешен только государственным служащим и дипломатам», – сказал он (цитата по «Известиям»).