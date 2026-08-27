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Россия и Индия обсуждают введение группового безвиза

Максим Цуланов

Россия и Индия обсуждают групповой безвизовый режим, но Нью-Дели пока не принял окончательного решения. Об этом сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар.

«У Индии нет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой страной, с которой такой режим будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящее время безвизовый въезд в Индию разрешен только государственным служащим и дипломатам», – сказал он (цитата по «Известиям»).

В июле Россия продлила срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ. Он должен был действовать один год, но позже продлевался.

17 августа посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за постоянный безвизовый режим с Россией.

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