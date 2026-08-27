МИД Ирана прокомментировал отправку авианосца США цитатой из «Зеленой мили»
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ситуацию вокруг американского авианосца USS Abraham Lincoln, сопроводив публикацию в соцсети X цитатой из фильма «Зеленая миля».
По его словам, американский авианосец направляется в Таиланд для «отдыха экипажа» спустя нескольких месяцев военного конфликта и более 200 дней без единого захода в порт.
«Миссия: проект "Сила". Текущая миссия: проект "Отпуск". "Я устал, босс"», – написал Багаи. Последняя фраза принадлежит персонажу Джону Коффи в исполнении Майкла Кларка Дункана. К своей публикации представитель иранского МИД также прикрепил фотографию героя фильма.
20 августа телеканал MS Now сообщил, что в результате отсутствия официальных и своевременных заявлений со стороны главы Пентагона Пита Хегсета в армии США усугубились проблемы со снабжением. В результате атаки Ирана по военной американской базе в Бахрейне флоту США пришлось эвакуироваться. Ситуация усугубляется на борту авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в море более 250 дней.
16 августа Associated Press писал, что Соединенные Штаты выводят авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана, чтобы заменить им USS Abraham Lincoln в зоне конфликта с Ираном. Как отмечает агентство, перегрузка флота и нехватка планового обслуживания вынуждают Пентагон перебрасывать силы на Ближний Восток из других регионов. На USS Gerald R. Ford ранее возник пожар, также он столкнулся с проблемами при размещении экипажа. Аналитики, опрошенные агентством, предупреждают, что отсутствие авианосца в Азии усиливает сомнения союзников в способности США гарантировать безопасность в регионе.
17 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня. На следующий день президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.