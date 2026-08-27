МИД Ирана прокомментировал отправку авианосца США цитатой из «Зеленой мили»

16 августа Associated Press писал, что Соединенные Штаты выводят авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана, чтобы заменить им USS Abraham Lincoln в зоне конфликта с Ираном. Как отмечает агентство, перегрузка флота и нехватка планового обслуживания вынуждают Пентагон перебрасывать силы на Ближний Восток из других регионов. На USS Gerald R. Ford ранее возник пожар, также он столкнулся с проблемами при размещении экипажа. Аналитики, опрошенные агентством, предупреждают, что отсутствие авианосца в Азии усиливает сомнения союзников в способности США гарантировать безопасность в регионе.