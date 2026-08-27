Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
С сентября в России вступает в силу ряд законов, меняющих правила в сфере миграции, торговли никотиновой продукцией и обеспечения лекарствами жителей отдаленных территорий. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Срок обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в Россию более чем на три месяца, сокращается с 90 до 30 дней. При выявлении опасного инфекционного заболевания мигрант будет подлежать оперативной депортации. Кроме того, ФНС сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря электронному обмену данными между ведомствами.
Также расширяется эксперимент по дополнительному контролю за мигрантами. По словам Володина, новые нормы призваны совершенствовать миграционную политику, противодействовать нелегальной миграции и повышать общественную безопасность.
С сентября на остановках городского и пригородного транспорта нельзя будет продавать вейпы, сигареты и другую табачную и никотинсодержащую продукцию. Одновременно лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Такой механизм должен повысить доступность препаратов в селах, деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.
Володин отметил, что с 2021 г. Госдума приняла 71 федеральный закон в сфере охраны здоровья. По его словам, многие инициативы при этом исходили непосредственно от граждан.
10 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый срок обязательного медицинского освидетельствования иностранных граждан. 3 июня Совет Федерации одобрил законопроект. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также лидерами парламентских фракций и депутатами. Госдума приняла документ 27 мая.