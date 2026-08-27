Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

С сентября на остановках городского и пригородного транспорта нельзя будет продавать вейпы, сигареты и другую табачную и никотинсодержащую продукцию. Одновременно лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Такой механизм должен повысить доступность препаратов в селах, деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.