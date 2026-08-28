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Избирком поддержал иск о снятии «Яблока» с выборов в Свердловской области

Елена Вострикова

Избирательная комиссия Свердловской области поддержала иск ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в региональное законодательное собрание. Об этом сообщили в партии.

Свердловский облсуд рассматривает иск 28 августа, заседание ведет судья Максим Старков. В начале процесса представители «Яблока» просили отложить рассмотрение дела, поскольку ЛДПР не предоставила партии приложения к исковому заявлению. Суд отклонил ходатайство. Также было отказано в просьбе передать дело в Мосгорсуд. В «Яблоке» обосновывали ее тем, что административным ответчиком указана федеральная партия, а не ее Свердловское региональное отделение.

В обоснование иска представители ЛДПР привели в том числе аргументы, которые ранее рассматривались Верховным судом в деле об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Претензии касаются публикаций партии и ее кандидатов в социальных сетях с ограниченным доступом, интервью председателя федерального политического комитета «Яблока» Григория Явлинского, предполагаемых нарушений авторских прав и расходов на агитацию.

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ЛДПР также заявила, что агитационные материалы «Яблока» в социальных сетях набрали около 180 млн просмотров, что, по мнению истца, поставило другие партии в неравные условия. Представитель «Яблока» Ярослав Щербаков заявил, что федеральную избирательную кампанию и выборы в заксобрание Свердловской области необходимо рассматривать отдельно. По его мнению, обстоятельства, связанные с выборами в ГД, не могут автоматически стать основанием для отмены регистрации регионального списка. Также он заявил, что действия граждан, которые самостоятельно поддерживают партию и распространяют информацию о ней, нельзя вменять «Яблоку». Отдельно он отверг утверждение о том, что интервью Явлинского является агитацией, сославшись на позицию Конституционного суда.

Представители «Яблока» также оспорили претензии ЛДПР по использованию строки «Пусть всегда будет солнце», представив материалы, в которых поэт Лев Ошанин рассказывал, что не является автором этих строк, что опровергает утверждение о нарушении его авторских прав.

10 августа регистрация федерального списка партии на выборах в Госдуму была отменена. Такое решение принял Верховный суд РФ по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения авторских прав в агитационных материалах и иностранное финансирование. «Яблоко» пыталось обжаловать это решение, однако оно осталось в силе.

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