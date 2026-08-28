Избирком поддержал иск о снятии «Яблока» с выборов в Свердловской области

ЛДПР также заявила, что агитационные материалы «Яблока» в социальных сетях набрали около 180 млн просмотров, что, по мнению истца, поставило другие партии в неравные условия. Представитель «Яблока» Ярослав Щербаков заявил, что федеральную избирательную кампанию и выборы в заксобрание Свердловской области необходимо рассматривать отдельно. По его мнению, обстоятельства, связанные с выборами в ГД, не могут автоматически стать основанием для отмены регистрации регионального списка. Также он заявил, что действия граждан, которые самостоятельно поддерживают партию и распространяют информацию о ней, нельзя вменять «Яблоку». Отдельно он отверг утверждение о том, что интервью Явлинского является агитацией, сославшись на позицию Конституционного суда.