Захарова: выступление Путина на ВЭФ отразит актуальную повестку
Выступление президента Владимира Путина на ВЭФ отразит наиболее актуальную повестку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ключевым политическим мероприятием на форуме станет выступление главы российского государства.
«Очевидно, оно будет отражать самую актуальную повестку», – сказала она.
31 августа секретарь организационного комитета Антон Кобяков заявил об участии представителей из 80 стран в ВЭФ. Он отметил, что подобное сотрудничество позволяет создать возможность для открытого разговора между странами и поиска точек соприкосновения по различным вопросам. Кобяков также подчеркнул, что в современных условиях система международных связей усложняется. Сейчас, по словам Кобякова, происходит формирование нового миропорядка.
Путин назвал форум уникальной площадкой, где проходят обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и всей России. В своем обращении к участникам ВЭФа российский лидер отметил, что за прошедшие годы форум зарекомендовал себя как площадка для открытого и конструктивного диалога между бизнесом, властью и экспертами. По словам президента, на ВЭФе обсуждаются не только стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России. На форуме укрепляются взаимовыгодные связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в таких сферах, как логистика, промышленность и энергетика.
Кобяков говорил, что в ходе выступления Путина на форуме ожидается «много важных заявлений».
ВЭФ пройдет 1–4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой в этом году станет «Дальний Восток – развитие во благо людей». «Главным гостем» ВЭФа во Владивостоке станет президент Индонезии Прабово Субианто. На высоком уровне во Владивостоке, включая пленарную сессию ВЭФа, будут представлены Китай – зампремьера Госсовета Дином Сюэсяном, Монголия – премьером Ням-Осорын Учралом, Мьянма – вице-президентом Нью Со. С Учралом Путин проведет двустороннюю встречу 2 сентября – это первая поездка главы монгольского правительства в Россию.