Нидерланды не привели доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в ФРГ

5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж увидел объект размером около 30 см, после чего воздушное судно ушло на второй круг и было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий дрон после происшествия в Лейпциге.