Нидерланды не привели доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в ФРГ
МИД Нидерландов не представил российской стороне доказательств причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в немецком аэропорту Лейпцига. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Гааге.
В российской дипмиссии заявили, что голландская сторона вызвала временного поверенного в делах РФ Антона Бузанакова и возложила ответственность за произошедшее на Россию. При этом, по словам представителей посольства, никаких фактов в подтверждение этой версии представлено не было.
В диппредставительстве также отметили, что позиция Нидерландов основывалась на информации, полученной из Берлина.
2 сентября поверенного в делах России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов. Министр по делам демократии и развития страны Вопке Хукстра заявил, что вина за крушение дронов в Германии лежит на России, а РФ якобы пытается посеять страх в Европе.
МИД Франции также вызвал временного поверенного в делах России в Париже. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что Европе придется принять новый пакет антироссийских санкций, чтобы «акт такой серьезности не мог оставаться без последствий». Также планируется внести в черный список 1600 россиян и рассмотреть вопрос о направлении замороженных активов РФ на помощь Украине.
В этот же день МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне «антироссийских действий и заявлений властей Германии». Речь идет о закрытии генконсульства России в немецком Бонне, а также о возможном прекращении действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 г., что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в столице ФРГ.
5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж увидел объект размером около 30 см, после чего воздушное судно ушло на второй круг и было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий дрон после происшествия в Лейпциге.