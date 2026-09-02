Путин провел встречу с губернатором Приморья Кожемяко

1 сентября Кожемяко рассказал о закрытой встрече с Путиным после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в августе. По его словам, после заседания президент попросил шестерых чиновников остаться для обсуждения «рабочих историй». «Вопросы развития регионов. Строительство спортивных объектов, развитие регионов. Рабочие истории», – сказал губернатор.