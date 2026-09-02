Путин провел встречу с губернатором Приморья Кожемяко
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает «РИА Новости».
1 сентября Кожемяко рассказал о закрытой встрече с Путиным после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в августе. По его словам, после заседания президент попросил шестерых чиновников остаться для обсуждения «рабочих историй». «Вопросы развития регионов. Строительство спортивных объектов, развитие регионов. Рабочие истории», – сказал губернатор.
Речь шла о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 19 августа в Кремле. Путин тогда заявил о планах обсудить работу по достижению долгосрочных ориентиров развития, которые установлены в разных сферах – демографии, образовании, комфортной среде для жизни, технологическом лидерстве, цифровой трансформации.
Утром 2 сентября российский лидер прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Ключевым мероприятием первого дня его поездки стало совещание по развитию Дальнего Востока. До совещания глава российского государства дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.
Форум проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главная тема в 2026 г. – «Дальний Восток – развитие во благо людей».