Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER274,38+0,8%CNY Бирж.12,981+0,4%IMOEX2 185,04-0,1%RTSI791,23-0,38%RGBI113,61-0,22%RGBITR771,82-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин провел встречу с губернатором Приморья Кожемяко

Антон Потоков
Кристина Соловьева / ТАСС
Кристина Соловьева / ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает «РИА Новости».

1 сентября Кожемяко рассказал о закрытой встрече с Путиным после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в августе. По его словам, после заседания президент попросил шестерых чиновников остаться для обсуждения «рабочих историй». «Вопросы развития регионов. Строительство спортивных объектов, развитие регионов. Рабочие истории», – сказал губернатор.

Речь шла о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 19 августа в Кремле. Путин тогда заявил о планах обсудить работу по достижению долгосрочных ориентиров развития, которые установлены в разных сферах – демографии, образовании, комфортной среде для жизни, технологическом лидерстве, цифровой трансформации.

Как прошел первый день визита Владимира Путина на Дальний Восток

Политика / Власть

Утром 2 сентября российский лидер прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Ключевым мероприятием первого дня его поездки стало совещание по развитию Дальнего Востока. До совещания глава российского государства дал старт работе нескольких предприятий – заводу по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинскому заводу минеральных удобрений ОА «Росхим», контейнерному терминалу в порту «Первомайский», морскому угольному терминалу «Порт Эльга» и др.

Путин также посетил судостроительный комплекс «Звезда», который находится около Владивостока. Ему провели экскурсию по танкеру-газовозу «Петр Столыпин». После этого президент посетил рыболовный траулер «Капитан Юнак».

Форум проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главная тема в 2026 г. – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её