На ЗАЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня

Как сообщили в МАГАТЭ, на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней возможна полная потеря энергоснабжения станции, если внешнее питание не будет восстановлено или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива.