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На ЗАЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня

Это позволит провести ремонт и восстановить внешнее энергоснабжение станции – МАГАТЭ
Ася Султанова
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Очередное локальное перемирие при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, об этом в соцсети X сообщили в МАГАТЭ со ссылкой на генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Ремонт позволит восстановить внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС после длительного отключения.

Как сообщили в МАГАТЭ, на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней возможна полная потеря энергоснабжения станции, если внешнее питание не будет восстановлено или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива.

В рамках временного перемирия в районе поврежденной линии электропередачи украинские технические специалисты приступят к ремонтным работам после разминирования территории. По словам Гросси, обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради ядерной безопасности и защиты.

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Группа экспертов МАГАТЭ будет следить за ходом ремонтных работ во время перемирия. Это уже седьмое перемирие, которое Гросси договорился заключить в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии в ходе конфликта, отметили в агентстве.

Из-за военной активности на северном берегу реки Днепр станция потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи – ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1» – 20 августа. С тех пор ЗАЭС зависит от аварийных дизельных генераторов для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки отработавшего топлива.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина 4 сентября напомнила, что подобная ситуация была осенью 2025 г., тогда станция была вынуждена обеспечивать собственные нужды за счет работы дизель-генераторов в течение целого месяца.

29 августа Гросси заявил, что имеющегося на Запорожской АЭС запаса дизельного топлива хватит лишь на 10 дней работы. На следующий день Яшина опровергла эти данные. 

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