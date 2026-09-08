Песков: РФ рассчитывает расширить присутствие на индийском рынке

Путин и Моди последний раз встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Тогда российский лидер заявил, что российско-индийские отношения укрепляются, в том числе благодаря работе индийского премьер-министра. Он добавил, что отношения между странами развиваются на принципах привилегированного стратегического партнерства. Моди в ходе встречи выразил уверенность в улучшении двусторонних отношений между странами после визита Путина на саммит БРИКС.