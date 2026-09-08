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Главная / Политика /

Песков: РФ рассчитывает расширить присутствие на индийском рынке

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия намерена наращивать свое присутствие на индийском рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, организованном Sputnik накануне саммита БРИКС.

По его словам, индийский бизнес проявляет интерес к российскому рынку и рассматривает возможность увеличения инвестиций в экономику страны. Речь идет о реализации проектов в различных сферах.

Представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди на встрече 11 сентября обсудят двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое сотрудничество.

Говоря о предстоящей встрече, Песков отметил ее значимость для обеих сторон. По его словам, лидеры также обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США.

Путин и Моди последний раз встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Тогда российский лидер заявил, что российско-индийские отношения укрепляются, в том числе благодаря работе индийского премьер-министра. Он добавил, что отношения между странами развиваются на принципах привилегированного стратегического партнерства. Моди в ходе встречи выразил уверенность в улучшении двусторонних отношений между странами после визита Путина на саммит БРИКС.

Президент РФ и премьер Индии также обсуждали экономическое сотрудничество стран. По словам Путина, взаимодействие стран в этом направлении демонстрирует положительные тенденции – товарооборот между Россией и Индией увеличился на 2,6%. Кроме того, за 2026 г. турпоток между странами увеличился на 16%.

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