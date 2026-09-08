Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,792-0,78%CHKZ16 700-0,89%UTAR8,81+2,32%IMOEX2 276,93+0,5%RTSI832,2+0,5%RGBI113,7-0,04%RGBITR773,87-0,01%
Главная / Политика /

Песков: положение Киева ухудшается ежедневно

Инна Шульгина
Francisco Seco / AP Photo
Francisco Seco / AP Photo

Положение киевского режима ухудшается с каждым днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля согласился с утверждением, что чем дольше будет затягиваться миротворческий процесс, тем более неприятными станут требования для Киева.

«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что в Кремле «не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков».

«Это все должно происходить в терпении», – подчеркнул он.

8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. Речь якобы идет об изменениях в конституции и признании территорий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях американской делегации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте