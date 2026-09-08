Песков: положение Киева ухудшается ежедневно
Положение киевского режима ухудшается с каждым днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля согласился с утверждением, что чем дольше будет затягиваться миротворческий процесс, тем более неприятными станут требования для Киева.
«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что в Кремле «не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков».
«Это все должно происходить в терпении», – подчеркнул он.
8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. Речь якобы идет об изменениях в конституции и признании территорий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях американской делегации.