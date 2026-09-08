Песков: положение Киева ухудшается ежедневно

8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, которые ранее предлагались Украине. Речь якобы идет об изменениях в конституции и признании территорий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления Киева о предложениях американской делегации.