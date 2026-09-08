Песков не стал отрицать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

7 сентября Песков на брифинге заявил, что Путин и Трамп могут провести телефонные переговоры по итогам поездки спецпосланников Уиткоффа и Кушнера. Он тогда сказал, что Кремль будет своевременно информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится.