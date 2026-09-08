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Песков не стал отрицать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что запланированный во второй половине дня международный звонок может быть от президента США Дональда Трампа.

«Мы все своевременно сообщим», – ответил Песков на вопрос журналиста.

В ходе брифинга он рассказал, что у президента РФ Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор во второй половине дня. При этом собеседника представитель Кремля не назвал.

5 сентября с Путиным встретились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов.

7 сентября Песков на брифинге заявил, что Путин и Трамп могут провести телефонные переговоры по итогам поездки спецпосланников Уиткоффа и Кушнера. Он тогда сказал, что Кремль будет своевременно информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится.

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