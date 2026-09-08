Лавров: Россия считает контрпродуктивными удары хуситов по Саудовской Аравии
Россия считает удары хуситов по Саудовской Аравии контрпродуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы считаем, что это контрпродуктивно», – сказал Лавров.
8 сентября не менее 73 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате атак йеменского движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. По данным SPA, под удар попали гражданские и экономические объекты в четырех городах королевства. Речь идет об Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране.
28 августа The New York Times со ссылкой источники писала, что Саудовская Аравия готовится к возобновлению масштабной войны против хуситов. По данным газеты, напряженность резко выросла после нескольких недель атак хуситов на саудовские суда, аэропорты и нефтяные объекты. NYT отмечала, что новый виток войны может открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана, который остается главным союзником хуситов.