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Главная / Политика /

Лавров: Россия считает контрпродуктивными удары хуситов по Саудовской Аравии

Татьяна Мозолевская
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Россия считает удары хуситов по Саудовской Аравии контрпродуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы считаем, что это контрпродуктивно», – сказал Лавров.

8 сентября не менее 73 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате атак йеменского движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. По данным SPA, под удар попали гражданские и экономические объекты в четырех городах королевства. Речь идет об Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране.

28 августа The New York Times со ссылкой источники писала, что Саудовская Аравия готовится к возобновлению масштабной войны против хуситов. По данным газеты, напряженность резко выросла после нескольких недель атак хуситов на саудовские суда, аэропорты и нефтяные объекты. NYT отмечала, что новый виток войны может открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана, который остается главным союзником хуситов.

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