Песков: Россия вернет индийских участников спецоперации на родину

В 2024 г. МИД Индии сообщил об увольнении 45 граждан из армии России. В том же году первый замминистра индийского МИДа Винай Кватра заявил, что Индия и Россия договорились уволить индийцев из Вооруженных сил РФ. Он отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее».