Песков: Россия вернет индийских участников спецоперации на родину
Россия вернет индийских граждан, которые участвуют в спецоперации, на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках брифинга перед саммитом БРИКС, который пройдет с 12 по 13 сентября в Нью-Дели.
«Да, этот вопрос неоднократно поднимался на повестке дня индийской стороной. И мы подходили к этому вопросу с большим вниманием», – отметил представитель Кремля.
По его словам, сейчас ведется работа по составлению списка индийских граждан, находящихся в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что Москва находится в тесном контакте с Нью-Дели по этому вопросу.
В 2024 г. МИД Индии сообщил об увольнении 45 граждан из армии России. В том же году первый замминистра индийского МИДа Винай Кватра заявил, что Индия и Россия договорились уволить индийцев из Вооруженных сил РФ. Он отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее».