Зеленский признал невозможность победы в конфликте с Россией
Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News.
По его словам, масштаб человеческих потерь исключает возможность ситуации, в которой одна из сторон сможет считать себя победителем.
Зеленский отметил, что главным результатом конфликта должно стать прекращение боевых действий. В этом контексте украинский президент связал понятие победы с установлением мира и сохранением человеческих жизней.
8 сентября Зеленский заявил о готовности Украины к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна. 3 сентября президент России Владимир Путин сказал, что шансы на мирное урегулирование есть, однако данный процесс усложняют удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда со стороны Украины.
13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России. На следующий день американский лидер заявил о договоренности России и Украины не наносить удары по энергетический объектам друг друга.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. Однако 15 сентября он сообщил о попытке украинской стороны нанести удар по одному из российских энергетических объектов.