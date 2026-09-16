Зеленский признал невозможность победы в конфликте с Россией

8 сентября Зеленский заявил о готовности Украины к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна. 3 сентября президент России Владимир Путин сказал, что шансы на мирное урегулирование есть, однако данный процесс усложняют удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда со стороны Украины.