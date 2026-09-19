Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом представитель Кремля сообщил ТАСС.
По словам Пескова, он голосовал вечером 18 сентября. Утром три попытки не увенчались успехом из-за перегрузки.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле. Премьер-министр России Михаил Мишустин также отдал свой голос в онлайн-формате. Министр обороны Андрей Белоусов голосовал на избирательном участке.
Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 17:30 мск составила 39,34%. На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 80% зарегистрировавшихся.