Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле. Премьер-министр России Михаил Мишустин также отдал свой голос в онлайн-формате. Министр обороны Андрей Белоусов голосовал на избирательном участке.