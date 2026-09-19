Китай раскритиковал закон США об ужесточении санкций против России и Ирана
Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и расширяющий торговые меры в отношении Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР.
По данным издания, Пекин «последовательно выступает против» односторонних санкций и так называемых вторичных санкций, если они не одобрены ООН или не имеют оснований в международном праве.
Представитель министерства торговли КНР пояснил, что Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и законных прав и интересов своих компаний. При этом Пекин призывает к стабильным торговым связям через диалог и консультации.
18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ.
Пять крупнейших покупателей российских нефтепродуктов, в числе которых Китай, Индия и такие союзники США, как Турция, могут столкнуться с новыми пошлинами. Противники законопроекта утверждают, что он может открыть дорогу для пошлин в отношении всего Европейского союза, поскольку некоторые страны – члены ЕС продолжают закупать российские энергоносители.
Трамп ожидает визита лидера КНР 24 сентября. Эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Тогда стороны заявляли о стремлении укрепить связи после периода напряженности, в том числе на фоне ситуации вокруг Ирана.