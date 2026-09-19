Китай раскритиковал закон США об ужесточении санкций против России и Ирана

Представитель министерства торговли КНР пояснил, что Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и законных прав и интересов своих компаний. При этом Пекин призывает к стабильным торговым связям через диалог и консультации.