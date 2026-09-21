18 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что «Л.Е.В. Менеджмент» лучше всего подходила, чтобы стать временным управляющим российскими активами Nestlé и «Ашана». На следующий день Медведев заявил о необходимости двигаться дальше в вопросе временного управления иностранными активами. По его словам, есть смысл вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность.