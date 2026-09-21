Медведев раскритиковал Ле Пен за слова об активах «Ашана»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал лидера парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за ее оценку решения о введении временного управления над активами «Ашана» в России. Об этом он заявил в соцсети Х.
Он напомнил, что Ле Пен назвала взятие российской стороной под свой контроль активов «Ашана» враждебными действиями. «Тысячи санкций введены против россиян во Франции, не говоря уже про поставки ракет киевским дегенератам, – а это было дружественно?» – подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что «Национальное объединение» стало «обычной европейской партией», которая выступает за русофобию и военную помощь Украине.
17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, логистической компании FM Logistic, сети строительных гипермаркетов «Лемана про» и «Ашана». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил, что появление указа может быть связано со снижением ожиданий относительно нормализации экономических отношений России со странами Европы в обозримой перспективе.
18 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что «Л.Е.В. Менеджмент» лучше всего подходила, чтобы стать временным управляющим российскими активами Nestlé и «Ашана». На следующий день Медведев заявил о необходимости двигаться дальше в вопросе временного управления иностранными активами. По его словам, есть смысл вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность.
АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. было зарегистрировано в октябре 2024 г. Его гендиректором с 10 сентября 2026 г. является Андрей Краюшкин. До этого компанию с момента ее создания возглавляла Лариса Рогачева. О них ничего не известно.