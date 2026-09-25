Кремль следит за торговым перемирием США и Китая
Россия продолжит следить за развитием отношений США и Китая после встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, контакты двух крупнейших экономик мира имеют глобальное значение, но в Кремле пока не знают, будет ли Вашингтон и в каком виде применять новые санкционные механизмы против Пекина.
«Пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности применения американского закона об «адских санкциях» к Китаю. Он добавил, что позиция Москвы по этому закону уже неоднократно озвучивалась и Россия будет «дальше наблюдать» за ситуацией.
24 сентября США и Китай договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 г.. Ранее действовавшие договоренности истекали 10 ноября. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает как сохранение нынешних условий, так и возможность подготовки более масштабной торговой сделки.
19 сентября Трамп подписал закон, который позволяет вводить пошлины до 100% для стран, закупающих российские нефть и газ, в том числе для Китая и Индии. 21 сентября Песков заявил, что такие «адские санкции» не способствуют улучшению российско-американских отношений. Китай 15 июля выступил против соответствующего законопроекта, назвав односторонние санкции не основанными на международном праве.