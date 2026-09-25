Кремль следит за торговым перемирием США и Китая

«Пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности применения американского закона об «адских санкциях» к Китаю. Он добавил, что позиция Москвы по этому закону уже неоднократно озвучивалась и Россия будет «дальше наблюдать» за ситуацией.