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В Латвии неизвестные закрасили указатели на российские города

Ася Султанова

В Латвии, недалеко от города Резекне, на автодороге A12 обнаружили несколько закрашенных дорожных знаков – на них были скрыты указатели на российские города Москву и Остров, пишет LSM. Поврежденные знаки заметили еще 21 сентября. Когда именно их закрасили – неизвестно.

В компании Latvijas Valsts ceļi, которая управляет сетью автомобильных дорог, сообщили, что действия с дорожными знаками не были согласованы с предприятием. О случившемся проинформированы правоохранительные органы. Представители госполиции подтвердили, что получили заявление о повреждении чужого имущества.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 185 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Как пишет издание, неизвестно, кто совершил эти действия и каковы были мотивы.

В июле правительство Латвии одобрило законопроект, предусматривающий запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. 7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке.

Латвия выступила против инициативы снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но в конечном счете мешать не стала.

22 сентября агентство Reuters сообщало, что Франция согласилась начать переговоры о присоединении Латвии к программе ядерного сдерживания.

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