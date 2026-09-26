В Латвии неизвестные закрасили указатели на российские города

В Латвии, недалеко от города Резекне, на автодороге A12 обнаружили несколько закрашенных дорожных знаков – на них были скрыты указатели на российские города Москву и Остров, пишет LSM. Поврежденные знаки заметили еще 21 сентября. Когда именно их закрасили – неизвестно.