Зюганова избрали руководителем фракции КПРФ в Госдуме

В восьмом созыве коммунисты возглавляли комитеты по аграрным вопросам, делам СНГ, защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, собственности и развитию Дальнего Востока и Арктики. Все руководители этих комитетов переизбрались в Госдуму в 2026 г.