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Зюганова избрали руководителем фракции КПРФ в Госдуме

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов избран руководителем фракции партии в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Первым заместителем руководителя фракции избран депутат Николай Коломейцев. На пост первого заместителя председателя Госдумы КПРФ выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова. «Все решения приняты единогласно», – сказал Афонин.

Центризбирком 25 сентября подвел итоги выборов в Госдуму. КПРФ сократила представительство с 57 до 37 мест.

28 сентября «Ведомости» писали, что КПРФ в новом созыве Госдумы может сохранить четыре или пять комитетов. Партия может потерять руководящую позицию в комитете по делам СНГ.

В восьмом созыве коммунисты возглавляли комитеты по аграрным вопросам, делам СНГ, защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, собственности и развитию Дальнего Востока и Арктики. Все руководители этих комитетов переизбрались в Госдуму в 2026 г.

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