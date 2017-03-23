Solvers Estate и ее партнер Алишер Усманов могут продать проекты в «Москва-сити»

Площадки в «Москва-сити», принадлежащие Solvers Estate (входит в группу Solvers Олега Малиса) и ее партнеру, структуре Алишера Усманова, выставлены на продажу в конце прошлого года, рассказали «Ведомостям» три консультанта по недвижимости, работающих с объектами делового центра, и подтвердили два инвестора, интересовавшихся этими девелоперскими проектами. Партнеры готовы рассматривать различные варианты реализации проектов, начиная от полного выхода из них и заканчивая привлечением инвесторов в часть объектов. Один из консультантов знает, что может быть продан только один из проектов, а деньги от продажи перенаправлены на строительство второго.

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