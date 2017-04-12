Сбербанк получил контроль в торговом центре «Jam молл» мужа певицы Глюк’оZы

Сетью ТЦ «Jam молл» владеет Hermitage Construction & Management Group (HCMG)
hcmg.ru
Сбербанк закрыл сделку по приобретению доли в компании – владельце торгового центра «Jam молл» (28 280 кв. м) в Иркутске, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Согласно ЕГРЮЛ фирма «СБК премьер» (входит в «Сбербанк капитал») в феврале 2017 г. стала владельцем 50,01% «Дрезден девелопмента». Последнему, как следует из баз решений арбитражных судов Москвы и Иркутской области, как раз и принадлежит «Jam молл».