Сбербанк получил контроль в торговом центре «Jam молл» мужа певицы Глюк’оZы

Сбербанк закрыл сделку по приобретению доли в компании – владельце торгового центра «Jam молл» (28 280 кв. м) в Иркутске, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Согласно ЕГРЮЛ фирма «СБК премьер» (входит в «Сбербанк капитал») в феврале 2017 г. стала владельцем 50,01% «Дрезден девелопмента». Последнему, как следует из баз решений арбитражных судов Москвы и Иркутской области, как раз и принадлежит «Jam молл».

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