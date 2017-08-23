Москва стала выдавать больше разрешений на строительство

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Москва будет строить больше, но меньше

Количество разрешений на жилье стабильно Евгений Разумный / Ведомости

За январь – июль оформлено 1068 разрешений на строительство общей площадью 5,77 млн кв. м, из них 901 – на строительство 4,42 млн кв. м жилья, следует из ответа Мосгосстройнадзора на запрос «Ведомостей». Годом ранее было выдано 876 разрешений, из них 568 – на жилье.

Построено при этом будет меньше – примерно на 21% общей площади (годом ранее разрешений было выдано на 7,29 млн кв. м) и на 13% жилой (было 5,1 млн кв. м).

Рост числа разрешений связан с резким ростом индивидуального строительства в новой Москве. По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в этом году выдано 778 разрешений на строительство 188 503 кв. м, а в прошлом году было 438 на 115 341 кв. м. Он объясняет постоянный рост строительства индивидуального жилья «опережающим развитием дорожной и социальной инфраструктуры».

Количество разрешений на жилье стабильно: 123 в 2017 г. против 130 в прошлом. Средняя площадь объекта уменьшилась с 38 392 до 34 415 кв. м. Инвесторам интересны не только глобальные комплексные проекты, но и более локальные – с более коротким (3–5 лет) сроком реализации, говорит гендиректор девелопера «Инград» Павел Поселенов. По его словам, из-за снижения доходности бизнеса девелоперы стали присматриваться к небольшим площадкам – на перспективных территориях.

На первичном рынке жилой недвижимости продолжает расти как спрос, так и предложение, уверяет председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. За январь – июль 2017 г. договоров долевого участия заключено на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, соглашается управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. По словам партнера девелопера «Химки групп» Дмитрия Котровского, предложение новостроек сегодня почти вдвое выше, чем в 2014 г. Сейчас строится 18,3 млн кв. м жилья и порядка 3 млн кв. м апартаментов и гаражей (данные Москомстройинвеста). Предложения продолжат расти – только в ближайшие месяцы анонсирован старт продаж порядка 20 столичных проектов, отмечает Литинецкая.

По словам Тимофеева, сегодня девелоперы больше заинтересованы в жилом строительстве. Результат – выдано разрешений на строительство на 40% меньше нежилой недвижимости (1,35 млн кв. м), следует из данных Мосгосстройнадзора. Рынок офисной недвижимости Москвы в 2017 г. будет отмечен рекордно низким вводом – 542 000 кв. м, из которых в первом полугодии – всего 21 100 кв. м, говорит начальник отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлия Никуличева.

Девелоперы переориентируют офисные проекты в апартаменты или рассматривают их реализацию под конкретный запрос. При этом активность девелоперов торговых центров постепенно восстанавливается – размораживаются приостановленные проекты и анонсируются новые; речь идет в первую очередь о центрах в рамках ТПУ и небольших торговых объектах в центре спальных районов, где существует сформированный трафик, говорит Никуличева.