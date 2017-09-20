Оценщик предупредил о высоком риске банкротства структуры «Донстроя»»

Статья опубликована в № 4411 от 20.09.2017 под заголовком: Кризис по российским стандартам

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На самом деле финансовые показатели каждый год улучшаются, считает девелопер «Дон-Строй Инвест»

АО «Дон-строй инвест» с декабря 2016 г. находится в «кризисно-неустойчивом состоянии». Это сказано в отчете компании «Бизнес вектор», которая оценивала стоимость долей ЗАО «Перспектива», ЗАО «Инвест-актив» и ЗАО «Финанспроект» (совместно владеют 100% «Дон-строй инвеста»).

Таинственный владелец Бенефициары «Дон-строй инвеста» точно не известны. После кризиса 2008 г. компания перешла под управление топ-менеджеров банка ВТБ, основного кредитора группы. Поэтому многие участники рынка связывают «Дон-строй инвест» именно с ВТБ. Ранее гендиректор девелопера Алена Дерябина говорила, что ВТБ среди акционеров компании нет.

«Дон-строй инвест» считается головной структурой группы «Донстрой», одного из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель – более 8,4 млн кв. м. Крупнейшие проекты – жилые комплексы «Символ» на 1,8 млн кв. м и «Сердце столицы» на 860 000 кв. м.

В отчете «Бизнес вектора» сказано: у «Дон-строй инвеста» коэффициенты текущей ликвидности (т. е. возможность платить по краткосрочным кредитам за счет собственных средств) и покрытия оборотных средств собственными источниками ниже нормативов. У фирмы не хватает средств для формирования запасов и текущей деятельности, говорится там же. Если на конец 2015 г. излишки собственных и долгосрочных заемных средств были 19,9 млрд руб., то спустя год зафиксирован их недостаток на 25,1 млрд руб., следует из отчета. К марту 2017 г. дефицит увеличился до 42,5 млрд руб. «Вероятность банкротства компании можно оценить как высокую», – заключает «Бизнес вектор».

Запрос в «Бизнес вектор» остался без ответа. Спустя день после запроса из опубликованного отчета исчезли страницы с информацией о «кризисно-неустойчивом состоянии» «Дон-строй инвеста» и возможном банкротстве.

«Дон-строй инвест» – лишь одно из примерно 40 юрлиц, входящих в группу «Донстрой», заявил ее представитель. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Дон-строй инвест» владеет долями примерно в 30 компаниях.

Отчет «Бизнес вектора» носит «специализированный характер», рассуждает представитель «Донстроя»: документ связан с особенностями российских стандартов бухгалтерского учета и «никаким образом не характеризует деятельность и финансовое состояние всей группы». По его словам, на самом деле финпоказатели группы каждый год растут: в 2016 г. выручка поднялась на 37% до 39,56 млрд руб. Компания стабильно выполняет обязательства перед клиентами и партнерами, вовремя платит по кредитам, перечисляет он. «Дон-строй инвест» – добросовестный заемщик, полностью и стабильно выполняет финансовые обязательства, подтвердил представитель ВТБ.

Директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова соглашается: отчет не учитывает финансовое состояние других связанных с «Дон-строй инвестом» компаний, сделать вывод о финансовой устойчивости всей структуры невозможно. У «Донстроя» репутация стабильного девелопера, отлично идут продажи, признаков финансовых сложностей не видно, добавляет управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая.