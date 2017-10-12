Фонду реновации Москвы удалось получить освобождение от уплаты налогов
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются работы Московского фонда содействия реновации, сказал «Ведомостям» участник заседания. Такие поправки есть, подтвердил московский чиновник. Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации жилищного фонда Москвы, вступивший в силу 1 июля. Фонд реновации будет сносить и строить дома, обеспечивать жилищные права граждан, привлекать деньги граждан по договорам участия в долевом строительстве. Основным источником финансирования фонда будет городской бюджет.
Изначально проект поправок, разработанный депутатом Госдумы от Москвы Николаем Гончаром, предполагал полное освобождение Московского фонда содействия реновации от налога на прибыль и НДС, а граждан – от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении, продаже квартир или получении денежной компенсации. Гончар объяснял это необходимостью эффективно использовать бюджет и не нагружать дополнительными выплатами граждан, участвующих в программе.
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