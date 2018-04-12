Сбербанк может стать владельцем крупнейшего торгового центра в Иркутске
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Сбербанк подал ходатайство о приобретении 100% долей «Интеграл-девелопмента», следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По данным трех консультантов, работавших с компанией, она владеет торгово-развлекательным комплексом Silver Mall в Иркутске. Это подтверждается и документами по итогам судебных разбирательств, в которых участвует «Интеграл-девелопмент».
Silver Mall, открытый в 2015 г., считается крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в Восточной Сибири, по данным отраслевого портала Mall. Общая площадь объекта – около 108 000 кв. м, из которых 57 000 кв. м сдается в аренду. Основной владелец «Интеграл-девелопмента» с долей 85% согласно ЕГРЮЛу – Игорь Благушин. Телефоны компании в ЕГРЮЛе и «СПАРК-Интерфаксе» отсутствуют. Запрос, отправленный в администрацию самого торгового центра, остался без ответа.
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