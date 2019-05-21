В Петербурге элитное жилье строят медленнее, чем покупают
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Рынок сжимается
Предложение элитного жилья в Петербурге по итогам I квартала 2019 г. составляет около 144 000 кв. м. Это около 1200 квартир и апартаментов в 23 жилых комплексах, подсчитали эксперты Knight Frank St Petersburg. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение сократилось на 11%. «С начала года ни один новый проект этого класса на рынке не появился. Между тем за I квартал 2019 г. в городе прошло около 100 сделок с элитным жильем. Было продано около 13 100 кв. м (на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 г.). Неудивительно, что сегмент постепенно сжимается, что отражается на ценах», – говорит директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg Екатерина Немченко.
По ее данным, средняя цена в сегменте уже долгое время балансирует на уровне 340 000–350 000 руб. за 1 кв. м, а по итогам марта она составила около 349 000 руб. за 1 кв. м. По словам Немченко, в основном покупатели рассматривают квартиры в диапазоне цен от 25 млн до 34 млн руб. «Но мы видим рост запросов на сделки с высоким бюджетом. Более того, в городе регулярно продаются активы стоимостью от 100 млн руб. (про конкретные сделки риэлторы не говорят). Правда, параллельно растет и число сделок с ипотекой в элитной недвижимости», – уточнила она.
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