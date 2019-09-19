Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: WeWork набирает офисы

WeWork может стать крупнейшей сетью коворкингов в России

Компания ведет переговоры об аренде сразу 50 000 кв. м офисов в Москве

Сеть коворкингов WeWork ведет переговоры об аренде более 50 000 кв. м в бизнес-центрах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два партнера компании и три консультанта, работавших с ней. Крупнейший офис на 25 000 кв. м она может открыть в бизнес-центре Neva Towers в «Москва-сити», говорили собеседники «Ведомостей» в мае. Теперь WeWork договаривается примерно о таких же площадях еще минимум в трех офисах. Среди них – 10 000 кв. м в башне «Меркурий тауэр» (владелец – группа «Меркурий» Игоря Кесаева), 8300 кв. м в многофункциональном комплексе «Краснопрудный» (ООО «Ариэлт», которое связывают с девелопером Sezar Group) и около 4000 кв. м в бизнес-центре «Романов двор» (Avica Рубена Варданяна). Договоры аренды пока не подписаны, в наиболее продвинутой стадии переговоры по «Краснопрудному», уточняют собеседники «Ведомостей».

Представители WeWork и Sezar Group от комментариев отказались. Генеральный управляющий «Меркурий тауэра» Аслан Кцоев говорит, что его компания ведет переговоры с несколькими коворкингами, включая WeWork. Член экспертного совета «Романова двора» Вероника Зонабенд сказала, что компания сообщит обо всех сделках только после подписания договоров.

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