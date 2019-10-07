Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Здание Минэкономразвития выставлено на торги Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпания Дом.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) начала распродавать здания министерств. Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на ее сайте. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.

В сентябре 2017 г. правительство поручило Дом.РФ купить помещения в многофункциональном комплексе «IQ-квартал» в «Москва-сити». В общей сложности Дом.РФ выкупил у собственника объекта – подконтрольной банку ВТБ компании «Галс-девелопмент» – офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Сделка финансировалась за счет как собственных средств Дом.РФ, так и привлеченных.

Три центральных аппарата министерств – Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи переехали туда в марте 2019 г. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял министр экономического развития Максим Орешкин. Переезд позволит экономить до 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, подсчитывал министр. Также к министерствам должны присоединиться подведомственные им Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Всего эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях Москвы. В августе этого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что в «Москва-сити» переедут еще 14 министерств (все, кроме МВД, Минобороны, МЧС, МИДа и Росархива). Других подробностей пока нет.

Есть площади в «Сити» и у мэрии Москвы. Она приобрела 51 000 кв. м в башне «Око» еще в 2016 г. под размещение структур департамента городского имущества и департамента торговли и услуг. Освобождающиеся после переезда городских структур здания также должны быть выставлены на торги. Всего планируется продать на аукционах 51 объект общей площадью 79 800 кв. м, рассказывал ранее «Ведомостям» руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, стартовая стоимость достигает 15,74 млрд руб., а по итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10–15%.

Минэкономразвития стало первым федеральным министерством, объекты которого выставили на торги. Даты аукционов по другим зданиям пока не объявлены.

От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 млрд руб. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций, поэтому цена выглядит рыночной, считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. Тем более что, по его словам, в ходе аукциона цена может существенно вырасти. Если бы все здания продавали по отдельности, а не единым лотом, то конечная цена была бы выше, а количество желающих их приобрести – больше, отмечает Богданов.

Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи

Менее 100 000 руб. за 1 кв. м за здания, находящиеся в самом центре Москвы, – это слишком дешево, полагает директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. Он считает, что эти объекты вполне по силам продать за 3,5–4 млрд руб.

Здания Минэкономразвития, учитывая их расположение в самом центре Москвы, хорошо подходят под офисы, гостиницы или апартаменты, говорит Богданов. Объекты могут быть перестроены в современные офисы или гостиницы, согласен Балоев. Но сделать там апарт-комплекс без сноса самих зданий уже сложнее, добавляет он.